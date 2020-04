T-shirty damskie powinny stanowić podstawę praktycznej garderoby każdej kobiety. Jakie koszulki z krótkim rękawem wybrać?

Najbardziej uniwersalne kroje i kolory t-shirtów

Jak można się domyślić, najbardziej uniwersalnymi kolorami t-shirtów damskich są oczywiście biel oraz czerń. Każda kobieta powinna mieć przynajmniej po jednej takiej koszulce w swojej szafie. Bardzo uniwersalne są także beże i szarości, które również pasują do wielu stylizacji. Ponadto, t-shirty damskie, które sprawdzą się na co dzień, to koszulki o prostych ki klasycznych krojach.

T-shirty damskie z modnym twistem

Jeśli chcemy, aby nasze koszulki były uniwersalne, ale modne, możemy wybrać t-shirty damskie z nowoczesnym twistem. Warto postawić na delikatny nadruk czy krótszy i nieco szerszy krój. Bardzo modne są teraz także wszelkie wiązania czy oryginalne wykończenia.