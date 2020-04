Wesela i inne rodzinne uroczystości to doskonały moment, aby wystroić się w piękną sukienkę i finezyjnie uczesać. Jednak jak powinnyśmy dobierać sukienki koktajlowe wieczorowe, aby prezentować się w nich naprawdę dobrze?

Sukienki koktajlowe wieczorowe - dobieramy do różnych typów figury

Jak wiadomo, różne figury będą się inaczej prezentować w różnych krojach sukienek. Najważniejszą zasadą jest, aby podkreślać nasze zalety, a tuszować niewielkie mankamenty, które każda z nas zapewne posiada. Jeśli jesteśmy szczupłe i wysokie, świetnie będzie się prezentować na nas obcisła sukienka za kolano. Jeśli naszą zaletą są kobiece kształty, postawmy na sukienki koktajlowe wieczorowe o zwiewnym kroju i z delikatnej tkaniny. Kobiety niskie, aby czuć się dobrze, powinny stawiać raczej na krótkie kroje.





Pamiętaj o tych kilku kwestiach!

Wybierając sukienki wieczorowe koktajlowe na wszelkie uroczystości, pamiętaj o kilku zasadach! Jeśli jest to wydarzenie rodzinne, np. wesele, komunia czy chrzciny, nie zakładaj sukienek mocno wyciętych, z dużym dekoltem czy bardzo krótkich. Może to zostać odbierane jako brak szacunku i nieumiejętność dobrania stroju do okazji.